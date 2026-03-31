Опасная пора: врачи объяснили, как защититься от аллергии на улице весной

В России начался сезон цветения, и вместе с ним — рост аллергических реакций. Врачи советуют заранее готовиться и соблюдать базовые меры безопасности, чтобы избежать обострений, сообщают « Известия ».

Специалисты рекомендуют следить за пыльцевыми мониторингами и по возможности избегать мест с высокой концентрацией аллергенов — парков, лесов и садов. На улице лучше использовать солнцезащитные очки и специальные фильтры для носа, которые снижают попадание пыльцы в дыхательные пути.

Особую осторожность стоит проявлять при физической активности. По словам аллергологов, во время спорта человек начинает дышать чаще, и вместе с воздухом в организм попадает значительно больше пыльцы. Это может резко усилить симптомы и даже спровоцировать приступ.

Тем, кто все же планирует выезды на природу, советуют обязательно брать с собой «тревожную аптечку». Обычных антигистаминных может быть недостаточно, особенно при наличии астмы — в таких случаях необходимо иметь препараты базовой терапии и бронхорасширяющие средства.

