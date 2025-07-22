Опасная привычка: почему мытье курицы может быть опасно

Люди привыкли мыть курицу перед приготовлением, полагая, что это делает мясо чище. Однако, как предупреждает доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Полина Кулач, такая практика может нанести серьёзный вред здоровью, пишет « Газета.ru ».

На поверхности сырой курицы часто обитают опасные бактерии, включая сальмонеллу и кампилобактер. При мытье под проточной водой эти микроорганизмы распространяются по всей кухне — на расстояние до 80 сантиметров от места мытья. Вода не способна уничтожить бактерии — их можно ликвидировать только при термической обработке при температуре выше 75 градусов Цельсия.

Мытье курицы создаёт лишь иллюзию чистоты, не уменьшая реального количества опасных микроорганизмов. Если не провести тщательную дезинфекцию всех поверхностей после мытья, бактерии могут попасть на другие продукты, например, на салаты или фрукты, что значительно повышает риск пищевого отравления.

Эксперт дала несколько важных рекомендаций по безопасной обработке курицы:

Не мойте курицу — сразу приступайте к приготовлению.

Готовьте мясо при высокой температуре до полной готовности.

Проверяйте, чтобы внутри мясо было белым, без розовых участков.

После разделки тщательно обрабатывайте ножи, доски и раковину.

Избегайте контакта сырой курицы с другими продуктами в холодильнике.

Безопасность пищи обеспечивается не мытьем, а правильной термической обработкой и соблюдением гигиенических правил на кухне.

Ранее сообщалось, что эксперт раскрыла правду о темных очках с маркетплейсов.