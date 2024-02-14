Опасная тишина: на какие серьезные заболевания указывает молчание детей

Каждый родитель ждет момента, когда его ребенок произнесет свои первые слова, однако в некоторых случаях это радостное событие не наступает очень долго. Здесь стоило бы насторожиться, ведь отсутствие речи может быть симптомом серьезных заболеваний, рассказала логопед Наталья Абузарова.

Одной из причин отсутствия речи у детей может являться умственная отсталость или олигофрения — стойкое необратимое поражение коры головного мозга во внутриутробном периоде. Оно происходит на первом триместре беременности, когда формируется центральная нервная система, пояснила эксперт.

«Чем тяжелее степень умственной отсталости, тем ниже уровень развития речи, или она полностью отсутствует. Нарушение или отсутствие речи является обязательным симптомом при умственной отсталости и входит в структуру дефекта состояний. Например, это наблюдается при синдроме Дауна — даже в период новорожденности такие малыши не гулят. Так что уже на этом этапе можно заподозрить возможные проблемы со здоровьем», — пояснила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавила она, отсутствие способности говорить может не только быть врожденным, но и зависеть от социальных факторов.

«Причиной отсутствия речи может являться педагогическая запущенность из-за социального окружения. Это когда ребенок предоставлен сам себе, и родители не принимают никакого участия в его воспитании и развитии, я имею в виду детей-маугли», — добавила логопед.

Ранее были названы частые причины речевого отставания у детей.