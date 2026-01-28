От шока к шансу: хирурги спасли девушку от ампутации ног после жесткого ДТП

В Новом Уренгое врачам городской больницы удалось провести успешную операцию и предотвратить ампутацию ног у пациентки, серьезно пострадавшей в дорожной аварии. Как пишет интернет-издание «Ямал-медиа» , девушка была доставлена в медучреждение в состоянии шока с многочисленными переломами и открытой черепно-мозговой травмой.

Пациентка поступила с комплексными повреждениями: переломами костей таза, шейки бедра и голени. Травматологи Сергей Лазарев и Артем Ипполитов провели экстренное хирургическое вмешательство, применив стандартизированные, но технически сложные методы остеосинтеза. Отломки бедренной кости были зафиксированы тремя винтами, а целостность костей голени восстановили с помощью металлического стержня, установленного в костномозговой канал.

Как сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО, сейчас пациентка проходит курс реабилитации и пока не может передвигаться самостоятельно. Однако прогноз врачей оптимистичен: при условии продолжения комплексного лечения, включающего лечебную физкультуру и физиотерапию, через несколько месяцев она сможет вернуться к обычной жизни.

