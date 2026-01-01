Опасная традиция: чем может обернуться пепел в бокале шампанского

Распространенная новогодняя традиция, при которой сожженную записку с желанием добавляют в бокал шампанского, может представлять угрозу для здоровья. Об этом сообщила врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева в комментарии подмосковному изданию « Радио 1 ».

По словам специалиста, сгоревшая бумага содержит не только золу, но и микроскопические частицы сажи, смол и химических веществ, использованных при производстве бумаги. В их числе могут быть остатки чернил, отбеливающих компонентов и клеевых соединений. При воздействии высокой температуры эти элементы способны распадаться с образованием токсичных соединений.

Дополнительную опасность, как отметила врач, представляет сочетание таких частиц с алкоголем. Игристые напитки усиливают раздражающее воздействие вредных веществ на слизистую желудка. В результате после употребления подобного коктейля возможны тошнота, ощущение тяжести и боли в области живота.

Особенно уязвимыми оказываются люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. У пациентов с гастритом или повышенной чувствительностью слизистой подобная практика может спровоцировать обострение болезни.

Ранее врачи рассказали о колбасе, которую можно есть каждый день.