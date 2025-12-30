Врачи рассказали о самой полезной колбасе, которую можно есть каждый день
PROGorod: постоянное употребление колбасы повышает нагрузку на сердце и сосуды
Фото: [Истра. Гастрономический мини-фестиваль на Сыроварне у Сироты/Медиасток.рф]
Бутерброд с колбасой остается одним из самых популярных вариантов быстрого перекуса, однако вокруг этого продукта не утихают споры о его влиянии на здоровье.
Как пишет портал PROGorod, многие виды колбасных изделий, представленные в магазинах, содержат большое количество соли, насыщенных жиров, нитритов, сои и различных белковых добавок.
Диетологи отмечают, что регулярное употребление такой продукции повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может способствовать развитию хронических заболеваний.
Особую настороженность у медиков вызывает дешевая колбаса. Для снижения себестоимости и продления срока годности в нее часто добавляют заменители мяса, консерванты и красители, которые улучшают внешний вид продукта, но негативно сказываются на его пищевой ценности и безопасности.
Тем не менее, не вся колбаса однозначно вредна. Существует и самый полезный ее вид, который при соблюдении умеренности можно включать в ежедневный рацион.
Речь идет о продуктах высокого качества, изготовленных преимущественно из мяса, с минимальным содержанием добавок, соли и искусственных компонентов. Выбор такой колбасы требует внимательного изучения состава на упаковке.
Ранее кандидат медицинских наук Ольга Тарасова назвала классический бутерброд с икрой опасным для здоровья.