Врачи рассказали о самой полезной колбасе, которую можно есть каждый день

Бутерброд с колбасой остается одним из самых популярных вариантов быстрого перекуса, однако вокруг этого продукта не утихают споры о его влиянии на здоровье.

Как пишет портал PROGorod, многие виды колбасных изделий, представленные в магазинах, содержат большое количество соли, насыщенных жиров, нитритов, сои и различных белковых добавок.

Диетологи отмечают, что регулярное употребление такой продукции повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может способствовать развитию хронических заболеваний.

Особую настороженность у медиков вызывает дешевая колбаса. Для снижения себестоимости и продления срока годности в нее часто добавляют заменители мяса, консерванты и красители, которые улучшают внешний вид продукта, но негативно сказываются на его пищевой ценности и безопасности.

Тем не менее, не вся колбаса однозначно вредна. Существует и самый полезный ее вид, который при соблюдении умеренности можно включать в ежедневный рацион.

Речь идет о продуктах высокого качества, изготовленных преимущественно из мяса, с минимальным содержанием добавок, соли и искусственных компонентов. Выбор такой колбасы требует внимательного изучения состава на упаковке.

Ранее кандидат медицинских наук Ольга Тарасова назвала классический бутерброд с икрой опасным для здоровья.