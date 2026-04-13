Опасность на даче: в Нижегородской области мышиная лихорадка пошла в рост из-за теплой весны

С начала 2026 года в Нижегородской области мышиной лихорадкой заразились 26 человек. Эту цифру озвучила Наталья Садыкова из регионального Роспотребнадзора. Хотя тревожный показатель налицо, динамика все же положительная: год назад за тот же период заболевших было 43. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Причина раннего старта в том, что аномально теплая весна сдвинула сезон — грызуны активизировались быстрее обычного. Но главный всплеск, по прогнозам, ждут в мае. Тогда дачники массово поедут на участки и начнут наводить порядок — а это как раз время самого высокого риска.

Напомним, что мышиная лихорадка, она же ГЛПС, — острая инфекция, которую передают не сами укусы, а выделения крыс и мышей. Патогены попадают в почву, оттуда — на руки и в дыхательные пути во время прополки, копания или просто отдыха на траве. Типичные последствия: высокая температура, слабость, кожные высыпания и сбои в работе почек. Главная защита — тщательно мыть руки после любых работ на земле и не пренебрегать уборкой участка.

Ранее врач сообщил, что известно о распространяющейся по России «мышиной лихорадке».