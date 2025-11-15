Опасные соли в популярных продуктах незаметно ведут организм к инфарктам

Регулярное употребление промышленных полуфабрикатов может увеличить вероятность инфарктов и инсультов. Речь идет о колбасах, сосисках и готовых соусах, в которых содержится критически высокий уровень соли, приводящий к росту риска гипертонии. Гастроэнтеролог Ирина Яковлева в интервью «Ленте.ру» предупредила об опасности регулярного употребления популярных полуфабрикатов.

Специалист отметила, что основная доля соли поступает в организм не при добавлении ее в блюда, а при употреблении готовых продуктов промышленного производства. Она рекомендовала сокращать присутствие подобных товаров в рационе и чаще готовить еду самостоятельно.

Яковлева пояснила, что избыточное потребление сахара также способно ухудшать состояние сердечно-сосудистой системы. Чрезмерное количество сладостей и сладких напитков способствует набору веса и росту триглицеридов, что повышает риск развития диабета, сообщила гастроэнтеролог.

Она добавила, что газировки, энергетики, сладкие йогурты, пакетированные соки, печенье и конфеты не являются токсичными продуктами, однако их стоит употреблять ограниченно. При выборе готовых изделий специалист рекомендовала обращать внимание на состав: длинный перечень ингредиентов, превышающий 20 пунктов, свидетельствует о низкой пользе товара, подчеркнула Яковлева.

