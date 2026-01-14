Опасный обряд: врач назвала болезни, при которых запрещено зимнее купание

Для многих купание в проруби на Крещение — это смелый обряд и проверка себя на прочность. Однако врачи предупреждают: такой экстремальный челлендж подходит далеко не каждому. Как поясняет педиатр Юлия Морозова, ледяная вода может стать серьезным испытанием для организма, а для некоторых людей — прямой угрозой здоровью. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, категорический запрет на моржевание существует для целого ряда хронических заболеваний. В первую очередь в группу риска попадают люди с проблемами сердечно-сосудистой системы: гипертоники, гипотоники, перенесшие инфаркт или инсульт. Резкий холод вызывает мгновенный спазм сосудов и скачок артериального давления, что может привести к трагическим последствиям. Не менее опасно купание при диабете, атеросклерозе, а также любых острых воспалительных процессах — от ОРВИ и бронхита до цистита и пиелонефрита, где переохлаждение лишь усугубит состояние. Отдельного внимания заслуживают неврологические противопоказания. Эпилепсия, недавние черепно-мозговые травмы, обострения невритов и радикулитов — все это серьезные причины остаться на берегу. Холодовой шок может спровоцировать приступ или резко усилить болевой синдром. Даже при таких, казалось бы, неочевидных диагнозах, как глаукома, ледяное купание опасно: резкий перепад давления способен повредить зрительный нерв.

Медик добавила, что последствия игнорирования этих запретов могут быть крайне тяжелыми — от резкого ухудшения хронического заболевания и длительного обострения до острых состояний, требующих немедленной госпитализации. В худшем случае необдуманный заплыв может привести к трагедии.

По ее мнению, решение окунуться в прорубь должно быть не данью традиции или давлению окружения, а взвешенным выбором, основанным на четком понимании возможностей своего организма. Здоровье — не тот ресурс, которым стоит рисковать ради одного зимнего заплыва. Гораздо мудрее в этот день выбрать другую, более безопасную традицию, которая принесет радость без угрозы для жизни.

