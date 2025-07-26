Опасный вирус атаковал детей в лагере под Саратовым

В детском оздоровительном лагере имени Ю.А. Гагарина» в Саратовской области выявили вспышку острой кишечной инфекции. Об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Эпидемиологическое расследование было проведено после регистрации случаев заболевания детей. В биоматериале заболевшим и контактировавших с ними лиц обнаружили РНК норовируса.

Сотрудники ведомства отобрали для исследования пробы питьевой воды, воды из бассейна, сырья и готовых блюд. Также проведен отбор биологического материала для проверки работников лагеря.

Ранее сообщалось о том, что в химкинских школах продолжается активная летняя оздоровительная кампания.