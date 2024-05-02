Операции по коррекции вальгусной деформации стопы начали проводить в подмосковном Солнечногорске

Солнечногорские врачи начали проводить операции по избавлению от «шишек» на стопе. Так, уже десять пациентов прошли через подобную операцию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что в муниципальную больницу поступила шестидесятишестилетняя женщина с жалобами на боль в области стопы. После проведенного обследования врачи диагностировали у нее вальгусную деформацию — образование костной «шишки» на внутреннем краю стопы.

Известно, что под спинальной анестезией врачи сделали небольшой разрез в области стопы, затем пациентке была выполнена костная коррекция и фиксация винтами. Всего за час патология костей была скоректирована, тем самым улучшили структуры и функции стопы. Спустя 1,5 месяца женщина поступит к на удаление металлического фиксатора. Благодаря такой операции она перестанет испытывать боли при ходьбе и сможет носить любую понравившуюся обувь.

Подчеркнем, что подобные операции проводятся бесплатно по полису ОМС. На нее может направить травматолог-ортопед при наличии медицинских показаний.

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