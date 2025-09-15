Определены неочевидные причины обострения гастрита

Современный ритм жизни с его постоянным напряжением, неправильным питанием и вредными привычками становится мощным провокатором обострения гастрита. Как пояснила врач-диетолог Елена Соломатина, в состоянии хронического стресса пищеварительная система буквально отключается: организм вырабатывает избыток гормонов, что приводит к спазмам, ухудшению кровообращения и снижению выработки желудочного сока. В результате пища переваривается недостаточно эффективно, а слизистая оболочка желудка становится крайне уязвимой. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, к этому добавляются и другие факторы риска. Например, прием обезболивающих препаратов, которые хотя и снимают симптомы, но одновременно разрушают защитный барьер желудка. Курение, алкоголь, недостаток витаминов и нарушение кровоснабжения тканей еще больше затрудняют восстановление слизистой. Особую опасность представляет нерегулярное питание с длительными перерывами, острыми и жирными блюдами.

Медик подчеркнула, что последствия такого комплекса проблем могут быть серьезными — от постоянного дискомфорта и болей до развития эрозий и язвенной болезни. Бактерии легче атакуют ослабленную слизистую, а процесс восстановления замедляется.

По ее мнению, профилактика гастрита требует комплексного подхода. Ключевую роль играет регулярное щадящее питание без длительных перерывов, что позволяет избежать раздражения слизистой желудочным соком. Снижение уровня стресса, отказ от вредных привычек и осторожность в применении медикаментов помогают сохранить не только здоровье желудка, но и всего организма.

Ранее терапевт Лопатин заявил, что злоупотребление шашлыками грозит острым панкреатитом.