Врач предупредил о рисках для ЖКТ во время майских праздников

Врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин из медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге предупредил, что майские праздники часто сопровождаются учащением обострений заболеваний ЖКТ, печени и желчного пузыря. В интервью для «Ленты.ру» он отметил основные причины, вызывающие подобные проблемы.

Главным фактором риска является резкое изменение диеты. Переедание шашлыков в сочетании с алкоголем создает серьезную нагрузку на пищеварительную систему и может привести к ухудшению состояния здоровья, особенно после периода умеренного питания.

По словам Лопатина, обильные застолья с жирной пищей могут спровоцировать обострение желчнокаменной болезни и вызвать приступ желчной колики, требующий немедленной медицинской помощи в стационаре.

Мясо, включая куриные крылья и ребра, а также жирные соусы создают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, что увеличивает риск развития острого панкреатита. Алкоголь также является распространенным провоцирующим фактором этого заболевания, способным вызвать приступ даже у молодых людей.

Врач также настоятельно рекомендовал воздерживаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков при гастрите и язвенной болезни. Людям с этими заболеваниями следует ограничить употребление солений, специй и острых соусов, так как они раздражают слизистую оболочку желудка и стимулируют повышенную выработку желудочного сока.

Кроме проблем с пищеварением, майские праздники могут стать причиной обострения метаболических нарушений, в частности, подагры, отмечает Лопатин. Это связано с употреблением жареного мяса.

Белковая пища содержит большое количество пуринов, биохимических соединений, способствующих отложению солей мочевой кислоты в суставах. Пиво является лидером среди алкогольных напитков по содержанию пуринов, поэтому людям, страдающим подагрой, лучше полностью исключить его из рациона.

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