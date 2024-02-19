Опухоль головного мозга размером с яйцо удалили пожилому мужчине врачи в Подмосковье

Врачи Люберецкой больницы спасли жизнь 72-летнему мужчине с опухолью мозга. Новообразование было огромным — размером с яйцо, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент поступил в нейрохирургическое отделение с нарушениями речи и координации движений. Опухоль была обнаружена в ходе обследования. Выяснилось, что она сдавливала мозг и вызывала отек. Было принято решение об экстренной операции.

Как рассказал заведующий отделением Джемиль Одаманов, пациенту выполнили трепанацию черепа. Опухоль была удалена под контролем хирургического микроскопа.

«Операция осложнялась тем, что новообразование находилось рядом с центрами речи. При хирургических манипуляциях требовалась особая точность, чтобы максимально сохранить здоровые ткани», — сказал специалист.

Операция прошла успешно. Гистологическое исследование подтвердило, что опухоль была злокачественной. После хирургического вмешательства пациента перевели в реанимацию, на следующий день мужчина уже мог самостоятельно передвигаться и разговаривать.

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