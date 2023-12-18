Опухоль матки больших размеров удалили пациентке в подмосковном Подольске

Врачи Подольского родильного дома удалили пятидесятитрехлетней женщине шестилитровую опухоль матки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в медучреждение женщина поступила с жалобами на боли в животе. Проведенная диагностика выявила у пациентки новообразование, расположенное в нижней части живота, предположительно, миому матки. При этом его размер соответствовал доношенной беременности.

Женщину в кратчайшие сроки подготовили к операции. Ситуация осложнялась имеющимися у нее сахарным диабетом и заболеванием щитовидной железы. Однако благодаря слаженным грамотным действиям анестезиологической и хирургической бригад, операция прошла успешно.

«Новообразование имело множество разрастаний в виде уплотнений и утолщений — солидного компонента. Опухоль, предположительно шеечная миома матки, содержала около шести литров жидкости и порядка трех килограмм солидного компонента», — рассказал главврач Александр Скобенников.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

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