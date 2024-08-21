Опухоль околоушной слюнной железы удалили у пенсионерки врачи в подмосковной Балашихе

В Московский областной онкологический диспансер поступила семидесятичетырехлетняя женщина с новообразованием в левой околоушной области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Подчеркнем, что пациентка долгое время не обращалась за медицинской помощью, и только когда опухоль достигла гигантских размеров, она решила прибегнуть к помощи врачей. Проведенная диагностика выявила у нее рак левой околоушной слюнной железы.

Специалисты отмечают, что злокачественные новообразования слюнных желез встречаются редко. При раке околоушной слюнной железы хирургическое вмешательство представляет определенные сложности, потому что через железу проходит лицевой нерв, который контролирует работу мимических мышц.

Заведующий отделением опухолей головы и шеи № 8 Андрей Голубцов рассказал, что врачи удалили пациентке огромную опухоль, тем самым вернули ее к повседневному образу жизни. Неврологической симптоматики у пациентки в настоящий момент нет. Сейчас женщина и уже выписана на амбулаторное наблюдение у врача-онколога по месту проживания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, которые сейчас работают в Курской области.