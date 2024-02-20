Опухоль размером с арбуз: огромную опухоль яичника удалили 59-летней пациентке в Подмосковье

В Московский областной онкологический диспансер поступила пятидесятидевятилетняя женщина с жалобами на отдышку, резкие боли в области живота и его увеличенный размер. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что под общим наркозом онкохирурги удалили из брюшной полости десять литров жидкости. Затем во время хирургической операции извлекли огромную опухоль размером с арбуз. Заведующая отделением онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера Ирина Карьгина рассказала, что после материал был направлен на гистологию.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана под наблюдение врача-онколога по месту жительства. По результатам гистологии специалистами будет принято решение о дальнейшей тактике лечения.

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