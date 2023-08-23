Опухоль размером с арбуз: врачи из Можайска удалили женщине огромную кистому яичника

Опухоль гигантских размеров 20 на 16 сантиметров удалили женщине врачи в гинекологическом отделении Можайской больницы. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что в медучреждение поступила пятидесятишестилетняя женщина с жалобами на продолжительные тянущие боли внизу живота. Врачи провели обследование, результаты которого показали, что у нее кистома яичника. В срочном порядке было принято решение о проведении оперативного вмешательства.

Врач-гинеколог Ольга Шмелева рассказала, что в ходе хирургического вмешательства образование было удалено из брюшной полости. Благодаря профессионализму врачей, операция прошла успешно. После материал был направлен на гистологическое исследование.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение. По результатам гистологии специалистами будет принято решение о дальнейшей тактике лечения.

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