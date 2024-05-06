Опухоль размером с фитбол удалили подмосковные врачи 74-летней пациентке

Пенсионерка поступила к медикам в крайне тяжелом состоянии. Семнадцатикилограммовое новообразование размером с фитбол занимало всю брюшную полость. Из-за этого пациентка не могла нормально дышать, есть, передвигаться и лежать на спине.

Опухоль передавила все органы брюшной полости, препятствуя их нормальной работе. У женщины начинали отказывать почки, рассказал заведующий пятым отделением онкогинекологии Московского областного онкологического диспансера Алексей Дзасохов.

«Выяснилось также, что из-за опухоли произошел перекрут матки на 720 градусов, что выявило выраженные изменения в самом органе. В результате мы удалили матку с придатками и опухоль. Ее вес составил 17,5 килограмма, а размер — 65 сантиметров», — рассказал врач.

В ходе операции у женщины начала восстанавливаться функция почек. В ближайшее время специалисты проведут гистологическое исследование и определят дальнейшую тактику лечения.

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