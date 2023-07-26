«Опухоль размером с яблоко»: мужчину с новообразованием в сердце спасли врачи МОНИКИ

Кардиохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) спасли 61-летнего мужчину с огромной опухолью в сердце.

Пациент поступил в Солнечногорскую больницу. Мужчина жаловался на одышку и слабость. Врачи провели эхокардиографию и выявили опухоль размером девять на пять сантиметров, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

По словам медиков, новообразование достигало величины среднего яблока. Оно занимало почти всю полость предсердия и препятствовало кровотоку. Из-за этого органы и ткани получали недостаточно кислорода.

Для проведения хирургического вмешательства пациента направили в МОНИКИ. Как рассказал заведующий отделением кардиохирургии Дмитрий Зыбин, во время предоперационного обследования у мужчины выявили ишемическую болезнь сердца, поэтому сначала врачи удалили опухоль, а затем выполнили коронарное шунтирование.

Опухоль оказалась доброкачественной. Мужчину выписали из больницы уже на одиннадцатый день после операции. Реабилитация ему не потребовалась.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о внедрении новых стандартов в медицинских организациях Подмосковья.