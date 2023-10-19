Опухоль размером с яблоко: врачи в Щелково спасли пожилого мужчину с огромной кистой в почке

Врачи Щелковской больницы спасли 78-летнего мужчину с огромной кистой в почке. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Мужчина жаловался на повышенное артериальное давление и боль в пояснице. Медики провели обследования, в ходе которых выявили в почке опухоль размером 8,5 на 7,5 сантиметра.

Как рассказал врач-уролог Александр Панкратов, благодаря современной лапароскопической стойке, которая поступила в Щелковскую больницу по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена, пациенту провели малоинвазивную операцию.

«Несмотря на почтенный возраст пациента, уже через несколько часов после операции он смог ходить, а на следующий день его выписали», — отметил врач.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на востоке Московской области планируют построить современный госпиталь.