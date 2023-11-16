Опухоль размером с теннисный мяч: мужчину прооперировали нейрохирурги в подмосковных Люберцах

Гигантскую врутримозговую опухоль размером 8х5х7 сантиметров обнаружили у сорокапятилетнего мужчины в Люберецкой больнице. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что мужчина обратился в медучреждение в сопровождении своих родственников, которые заметили в его характере и поведении за последний месяц такие изменения, как снижение памяти и внимания. Примечательно, что новообразование распространялось от правой височной доли в глубинные отделы головного мозга, сдавливая правый боковой желудочек мозга и вызывая смещение его срединных структур, что являлось прямой угрозой для жизни пациента.

Главврач больницы Дмитрий Семенцов подчеркнул, что данная операция требовала от нейрохирургов ювелирной работы, иначе у пациента впоследствии могли бы возникнуть серьезные осложнения. Была проведена трепанация черепа, с применением операционного микроскопа, микроинструментов и специальной навигационной установки приступили к удалению опухоли.

Операция длилась шесть часов и, к счастью, прошла успешно. Уже спустя два часа после нее пациент пришел в сознание, но оставался под пристальным наблюдением врачей в реанимации. На следующие сутки пациента перевели в отделение, там мужчин уже начал самостоятельно обслуживать себя, двигаться и принимать пищу. Гистологические исследования удаленной опухоли подтвердили ее злокачественный характер, поэтому пациенту предстоит пройти курс лучевой химиотерапии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что уже в следующем году в региональных больницах и поликлиниках окончательно попрощаются с аналоговым медоборудованием.