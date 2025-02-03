Ортодонт Радько определила неочевидные причины частых простуд

По словам врача-ортодонта Виктории Радько, частые простуды и их осложнения вроде гайморита могут развиваться не только в связи с переохлаждением и ослабленным иммунитетом, а также одной из вероятных причин указанных заболеваний являются нарушения прикуса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она отметила, что дыхание носом является естественным процессом, фильтрующим, нагревающим и увлажняющим воздух. Привычка дышать через нос значительно уменьшает вероятность простуд и прочих инфекционных заболеваний, в то время как дыхание через рот не обеспечивает должной фильтрации воздуха, что может увеличить риск инфекций и ухудшить состояние дыхательных путей.

По мнению медика, нарушения прикуса и анатомические особенности челюсти нередко ведут к сужению носовых ходов, что создает препятствия для нормального носового дыхания. Так, нарушения, чаще всего способствующие простудам и гаймориту: открытый прикус, перекрестный прикус, а также генеральное сужение челюсти.

Она подчеркнула, что исправление прикуса не только позволяет улучшить улыбку, а также и решает первопричину частых воспалений гайморовых пазух. В целом современные методы ортодонтического лечения вроде применения элайнеров дают возможность комфортно исправлять прикус.

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