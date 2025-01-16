Терапевт перечислила явные симптомы гриппа, отличающиеся от ОРВИ

По ее словам, существуют три ключевых признака. Так, у гриппа имеется классический ряд симптомов, отличающий его от прочих вирусных респираторных заболеваний: резкий подъем температуры до высоких цифр, то есть выше 38 °С, боль в мышцах, так называемая ломота, и головная боль. Иногда еще и боль в глазах.

Медик подчеркнула, что грипп начинается не с кашля и не с насморка: данные симптомы характерны больше для ОРВИ. О гриппе сигнализируют в первую очередь боли в теле.

Ранее россиян предупредили об агрессивном для легких штамме гриппа.