Ортодонт Радько пояснила влияние неправильного прикуса на снижение веса

По словам врача-ортодонта Виктории Радько, нарушения прикуса могут не только оказывать влияние на эстетику улыбки, а также и создавать серьезные препятствия для снижения веса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что правильное положение зубов обеспечивает полноценное пережевывание пищи, что является важным этапом пищеварения. Если прикус нарушен, пища плохо измельчается, что приводит к перегрузке желудка и прочих органов ЖКТ, в итоге это может замедлить метаболизм и сократить эффективность усвоения питательных веществ.

По мнению медика, в связи с плохим прикусом могут возникать синдром раздраженного кишечника, повышенное газообразование и запоры. Люди с нарушением прикуса чаще сталкиваются с перееданием, поскольку ощущение насыщения приходит позже.

Она отметила, что исправление прикуса не только улучшает эстетику лица, а также и помогает восстановить полноценную работу пищеварительной системы. Современные методы лечения, вроде элайнеров дают возможность корректировать прикус максимально комфортно.

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