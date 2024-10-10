Стоматолог Сумцова перечислила причины опасности зубного камня

В стоматологии под зубным камнем понимается скопившийся на эмали налет, затвердевающий со временем. По словам врача-стоматолога Татьяны Сумцовой, это достаточно распространенная проблема, требующая внимательного подхода и своевременных профилактических мероприятий, так как в себе реальную угрозу для здоровья. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что ключевой причиной возникновения зубного камня является некачественная гигиена полости рта, тем не менее его провоцируют и такие факторы, как недостаточное количество твердой пищи, очищающей эмаль естественным путем, неправильный прикус, нарушенный обмен веществ и курение.

По мнению медика, зубной камень приводит не только к развитию кариеса, а также и сильному воспалению десен, пародонтиту. Тем не менее предотвратить появление зубного камня может каждый. В первую очередь следует чистить зубы дважды в день, использовать зубные нити для проникновения в межзубное пространство.

Она уточнила, что на чистку зубов должно быть потрачено не менее четырех минут. Кроме того, следует помнить про регулярное употребление твердой пищи, дополнительно удаляющей частицы еды.

Ранее сообщалось, что почти 190 тыс. жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта в этом году.