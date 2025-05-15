Ортопед Козлов перечислил болезни, которые могут скрываться за болью в пояснице

Боль в пояснице не всегда является результатом подъема тяжестей или возрастных изменений: так, за ней могут скрываться аутоиммунные заболевания, психосоматические расстройства, патологии внутренних органов. Врач-ортопед Ярослав Козлов рассказал, какие опасные заболевания маскируются под болью в пояснице. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, это может быть так называемая отраженная боль, то есть проблема находится не там, где болит. За ней могут скрываться патологии почек, ЖКТ, а также гинекологические заболевания. В таком случае, если боль не связана с движением и не снижается в состоянии покоя, необходимо пройти УЗИ или МРТ органов малого таза и сдать общий анализ крови.

Медик добавил, что также хронический стресс и тревога вызывают напряжение мышц, что приводит к миофасциальному синдрому, для которого характерно отсутствие четкой локализации, усиление при эмоциональном напряжении, а не при физической нагрузке, не исключено появление бессонницы или панических атак.

По его мнению, причиной болей в спине могут стать синдром грушевидной мышцы, своего рода «невидимый враг» седалищного нерва, дисфункция крестцово-подвздошного сустава, стеноз позвоночного канала, фибромиалгия, анкилозирующий спондилит и другие заболевания.

Ранее врач Митраков назвал опасную болезнь, часто выявляемую по обычному анализу крови.