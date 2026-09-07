Герой России раскрыл детали операции на Новой Земле

Осенью 1998 года на далеком арктическом острове разыгралась драма, которая могла стать одной из самых кровавых страниц в истории российского спецназа — пятеро дезертиров с автоматами захватили школу, взяв в заложники 57 детей и учителей, а бойцы «Вымпела» вылетели на штурм без бронежилетов, в старых штанах и свитерах. Об этом сообщает KP.RU.

Герой России, ветеран управления «В» ФСБ Андрей Козлов в интервью впервые раскрыл детали операции, которую до сих пор называют одной из сложнейших в истории антитеррора.

Сентябрь 1998-го, поселок Рогачево на Новой Земле. Пятеро военнослужащих-срочников, вооруженные автоматами, захватили местную школу. В заложниках — 57 детей и восемь учителей. Преступники убили конвоира, захватили бензин и требовали самолет для вылета в Чечню. Связь с командованием была нарушена, и спецназовцам пришлось действовать в условиях полной неизвестности.

Козлов вспоминает: группа вылетела из Мурманска без спецэкипировки, с одним лишь оружием и верой в подготовку. Бронежилетов не было. Вместо формы — личные вещи: старые штаны, свитер, купленный матерью. Высадку проводили прямо на ходу, скрытно, вне зоны видимости террористов. Благодаря этому удалось избежать потерь с первых минут.

Операция заняла считаные минуты и до сих пор считается самой быстрой в истории спецназа по освобождению воздушного судна — хотя заложников держали в здании школы. Переговорщики смогли вывести детей, а оставшихся преступников взяли штурмом в кабинете начальника полигона. Ни один ребенок или учитель не пострадал. Один из захватчиков, попытавшийся оказать сопротивление, получил тяжелое ранение и скончался. Остальные предстали перед судом.



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