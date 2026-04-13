Осторожно, цитрус: ароматерапевт рассказала, почему цитрусовые масла опасны на солнце

Эфирные масла — это не просто приятные запахи, а сложные химические соединения, которые активно используют в парфюмерии, косметике и даже медицине. Как объяснила парфюмер и ароматерапевт Дарья Верзилина, они кардинально отличаются от жирных масел. Например, лавандовое масло подходит даже детям с рождения: оно успокаивает, обезболивает, помогает при ожогах, отпугивает насекомых и освежает воздух в доме. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, каждое масло решает свои задачи. Анисовое и пихтовое в малых дозах помогают при болезнях бронхов и легких. Эвкалипт — природный антимикробный боец, который убивает бактерии, вызывающие воспаление дыхательных путей. Но тут важно не ошибиться: существуют как токсичные, так и безопасные виды эвкалипта, так что нужно точно знать, какой именно хемотип для чего подходит. Масло грушанки снимает мышечные и суставные боли — его активный компонент сегодня даже синтезируют химически для производства мазей. С фруктовыми маслами все сложнее. Получить эфирное масло из яблока, груши или сливы практически невозможно — выход слишком мал и экономически бессмыслен. Исключение — цитрусовые: из кожуры апельсина, грейпфрута и бергамота масла добывают в больших количествах, их используют даже в кондитерке. Но с ними нужно быть крайне осторожными: бергаптены и кумарины в их составе делают кожу чувствительной к ультрафиолету. Нанесите чистое масло и выйдите на солнце — получите ожог. Поэтому их нельзя применять неразбавленными и противопоказано использовать перед пребыванием на солнце.

Эксперт подчеркнула, что для нервов эфирные масла — настоящее спасение. Розмарин, например, советуют включать в моменты стресса или перед экзаменами: одна капля на пять квадратных метров в аромалампу (обязательно с водой, чтобы не подгорело) или в ультразвуковой диффузор. Что касается приема внутрь — здесь мнения расходятся. Французская школа ароматерапии это допускает, но российские эксперты категорически против. Особенно для масел из аптеки: неизвестно происхождение, способ добычи, да и могут остаться следы растворителей. Даже масла из Индии, популярные на рынке, не дают гарантии безопасности. Так что внутренний прием — только под контролем врача-ароматерапевта с профильным образованием, а в обычной жизни лучше ограничиться вдыханием и наружным применением.

Ранее врач Сафонова напомнила об опасности нанесения ароматов на открытые участки кожи.