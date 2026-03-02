От 160 до 250 тысяч: кому из врачей в Костроме платят как министрам

В Костромской области развернули настоящую охоту за медицинскими кадрами. Местные чиновники готовы платить врачам редких специальностей по полмиллиона рублей при первом трудоустройстве, компенсировать аренду жилья и даже давать служебные квартиры с правом приватизации. В департаменте здравоохранения региона изданию KO44.ru раскрыли подробности «жирного» соцпакета для эскулапов.

По официальным данным, средняя зарплата врачей в области уже перешагнула планку в 100 тысяч рублей. Средний медперсонал получает около 50 тысяч, младший — 40 тысяч. Но это лишь усредненные цифры. Отдельные специалисты, как уточнили в ведомстве, зарабатывают от 160 до 250 тысяч рублей.

Главный козырь для привлечения кадров — «подъемные». Врачам дефицитных специальностей (а их в области насчитали 21 категорию, включая офтальмологов, неврологов, травматологов-ортопедов, онкологов и детских хирургов), которые соглашаются ехать в село и впервые приходят на работу, единовременно выплачивают 500 тысяч рублей.

Но и это не все. Медикам, согласившимся трудиться в небольших населенных пунктах (с населением меньше 50 тысяч человек), ежемесячно доплачивают по 50 тысяч рублей. Медсестрам в той же ситуации — по 30 тысяч.

Жилищный вопрос тоже обещают решить кардинально. В регионе действует программа служебного жилья: отработал 10 лет — и квартира переходит в твою собственность. Тем, кто не хочет ждать или предпочитает снимать, компенсируют затраты на аренду. В Костроме эта сумма составляет 15 тысяч рублей в месяц, в малых городах (Волгореченск, Галич, Шарья) — 10 тысяч, в селах — 8 тысяч. Более того, семьям, где оба супруга медики, выплату оформляют на одного, но увеличивают ее на 50%.

Еще одна мера — компенсация ипотеки. Власти готовы ежемесячно добавлять до 9 тысяч рублей на погашение жилищного кредита. Как недавно признал губернатор Сергей Ситников, именно ипотека, а не служебное жилье, оказалась самым эффективным якорем: «Ни один врач, который зашел в ипотеку, ничего не бросил и продолжает работать».

А с 1 января 2026 года аналогичные выплаты за найм жилья и ипотеку начали получать и фельдшеры — их в регионе больше 800 человек.

