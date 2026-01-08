От праздника к травмпункту: какие зимние развлечения чаще всего становились причиной детских травм в Башкирии

Власти Республики Башкортостан подвели итоги новогодних каникул в части безопасности несовершеннолетних. Согласно данным Центра обработки вызовов системы-112, за праздничный период зарегистрировано девять обращений, связанных с детским травматизмом. Этот показатель оказался более чем в два раза ниже, чем в прошлом году, когда было зафиксировано 19 подобных инцидентов.

Как отметили на экстренном совещании в правительстве республики, которое прошло 8 января под руководством первого заместителя премьер-министра Урала Кильсенбаева, основной причиной травм по-прежнему остаются зимние развлечения. Чаще всего дети получали повреждения во время катания на ледяных горках и тюбингах (надувных санках).

Главной темой совещания стал анализ происшествий с участием детей и оценка эффективности профилактических мер. По итогам первой недели каникул отмечена положительная динамика: удалось избежать случаев с гибелью несовершеннолетних и чрезвычайных происшествий на массовых мероприятиях. Снижение общего числа травм власти связывают со слаженной работой всех профилактических служб на местах.

Во всех муниципалитетах были созданы специальные межведомственные группы для работы с семьями, состоящими на профилактическом учете и входящими в группу риска. По состоянию на дату проведения совещания такие группы уже обследовали более 4,5 тысячи семей. В рамках этой работы 14 детей были временно помещены в социальные приюты для обеспечения их безопасности.

По итогам заседания Урал Кильсенбаев поручил продолжить активную профилактическую работу в оставшиеся дни школьных каникул, уделив особое внимание безопасности детей по месту их жительства. Ситуация остается на ежедневном контроле республиканской комиссии по делам несовершеннолетних.

