От стейка до больничной койки: хирург объяснил реальные риски моды на Medium Rare

Популярная в последние годы гастрономическая тенденция употребления мяса с кровью и блюд из сырой рыбы может нести серьезные риски для здоровья. Об этом в эксклюзивном комментарии для «Ленты.ру» заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Эксперт пояснил, что стейки степени прожарки Medium и Medium Rare, а также бифштексы и котлеты могут быть источником патогенных микроорганизмов, в частности, бактерии кампилобактер. По его словам, эти бактерии обычно обитают в кишечнике скота, но после убоя мигрируют в мышечные ткани, откуда попадают в организм человека.



Врач Умнов предупредил, что инфицирование кампилобактером способно спровоцировать развитие кампилобактериоза — заболевания с широким спектром клинических проявлений. Среди возможных последствий он назвал артрит, миокардит, энтероколит, менингит и даже спонтанный аборт у беременных.

Специалист отметил, что глубокая заморозка и тщательная термическая обработка, как правило, уничтожают этого и других патогенов, однако подчеркнул, что даже при соблюдении этих условий определенный риск сохраняется.

Кроме того, эксперт обратил внимание на другую угрозу — гельминтов. По его информации, в говядине и телятине могут присутствовать личинки бычьего цепня. Заболевание, вызванное этим паразитом (тениаринхоз), приводит к дефициту питательных веществ, общему ухудшению состояния здоровья и целому ряду неприятных симптомов, включая проблемы с нервной системой и пищеварением.

