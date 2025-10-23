Врач назвала три вида самой полезной соли для здоровья

Отношение к соли в обществе диаметрально разделилось: одни видят в ней угрозу и строго ограничивают, а другие, включая медицинских специалистов, сознательно выбирают определенные ее виды для своего рациона. Врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24.ru поясняет , что соль является жизненно важным элементом, и ее полное исключение может быть опаснее умеренного потребления.

Научные данные, включая исследование 2010 года, демонстрируют парадокс: чрезмерно низкое потребление натрия коррелирует с повышением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Критически важная роль соли заключается в поддержании баланса жидкости, обеспечении нормальной работы нервной системы и профилактике гипонатриемии — состояния с критически низким уровнем натрия, которое усугубляет инсулинорезистентность и когнитивные нарушения у пожилых людей.

Ключевое значение имеет тип потребляемой соли. Обычная рафинированная поваренная соль, прошедшая высокотемпературную обработку и очистку от микроэлементов, часто содержит химические добавки, способствующие задержке жидкости и придающие продукту токсичные свойства.

Альтернативой выступают натуральные виды — гималайская, кельтская или морская соль, которые менее обработаны и сохраняют комплекс полезных минералов, поддерживающих физиологические функции организма.

Вторым фундаментальным принципом является поддержание баланса между натрием и калием. Дисбаланс, при котором потребление натрия превышает поступление калия, напрямую увеличивает риски для сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, стратегия заключается не в тотальном отказе, а в осознанном выборе качественной, нерафинированной соли и контроле ее количества при одновременном обеспечении рациона богатыми калием продуктами, такими как овощи и фрукты.

