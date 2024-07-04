Отделение гемодиализа в Дубненской больнице открылось после ремонта

На втором этаже хирургического стационара Дубненской больницы открылось после ремонта отделение гемодиализа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В отделении работают два диализных зала, также там установили шесть новых аппаратов «искусственной почки», современное медоборудование помогает пациентам легче перенести эту процедуру, рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Всего на закупку новой медтехники и ремонтные работы было направлено почти тридцать миллионов рублей», — отметил глава областного Минздрава.

В отделении гемодиализа также обустроили комфортные зоны ожидания, установили кондиционеры, оборудовали раздевалки.

Данное отделение работает в две смены. Там оказывают помощь пациентам из Дубны, Талдома и других городов региона.

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