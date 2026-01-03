Отечественная терапевтическая вакцина от меланомы показала результат выше 90%

Отечественная вакцина, разрабатываемая для терапии меланомы, продемонстрировала высокую результативность на этапе доклинических исследований. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, испытания препарата на животных уже завершены. Полученные данные свидетельствуют о крайне высокой эффективности разработки: основной опухолевый очаг удавалось устранить полностью, а в отношении метастатического процесса результативность превышала 90%.

Гинцбург уточнил, что совокупные показатели эффективности вакцины находятся на уровне более 90%, что позволяет говорить о значительном терапевтическом потенциале препарата и перспективах его дальнейшего клинического применения.

Также он сообщил, что переход к следующему этапу исследований уже запланирован. Ожидается, что первые пациенты начнут получать новую вакцину в начале 2026 года.

Разработка ведется в рамках создания персонализированных онкологических препаратов и направлена на расширение возможностей лечения одного из наиболее агрессивных видов рака кожи.

