Отек Квинке и дисбактериоз: названы последствия бесконтрольного приема антибиотиков

Бесконтрольный прием антибиотиков без предварительной консультации с врачом может привести к непоправимым последствиям для здоровья, предупредила исполняющая обязанности заместителя главврача Лобненской больницы по амбулаторно-поликлиническому разделу Надежда Шумакова.

В частности, пояснила специалист, при бесконтрольном приеме таких препаратов могут возникнуть невосприимчивость организма, дисбактериоз, сильнейшая аллергическая реакция, а также переход заболевания в хроническую стадию. Слова врача приводит РИАМО.

«Чем больше вы бесконтрольно принимаете антибиотик, тем хуже делаете организму. Препарат может просто не работать на бактерию, которая поселилась в организме. <…> хочется напомнить пациентам не пренебрегать консультацией врача», — сказала Шумакова.

Специалист предупредила, что в случае неприятных последствий после приема антибиотиков без медицинской консультации нужно обратиться к врачу, а в случае острой реакции организма — вызвать скорую помощь.

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