Откладываете будильник? Это может быть признаком болезни

Сомнолог Елена Колесниченко в беседе с « Газетой.Ru » предупредила: если человек регулярно откладывает будильник по утрам, это может указывать на нарушения сна и даже определенные заболевания.

По словам специалиста, такая привычка нередко свидетельствует о хроническом дефиците сна или его низком качестве. Например, при апноэ сон оказывается фрагментированным — даже если его продолжительность достаточна, человек не чувствует отдыха, из‑за чего с трудом просыпается и нажимает кнопку «отложить».

Еще одной возможной причиной может быть синдром задержки фазы сна — расстройство циркадного ритма, при котором человек не способен заснуть раньше определенного времени, а потому и проснуться рано утром ему крайне сложно.

На качество сна также влияет обстановка для отдыха. Как отметила Светлана Котина, старший менеджер категории «Матрасы», неподходящие матрас или подушка могут лишать тело необходимой поддержки, делая сон поверхностным и прерывистым. В результате утром человек чувствует себя невыспавшимся.

Чтобы справиться с утренней сонливостью, сомнолог рекомендует:

соблюдать стабильный режим — ложиться и вставать примерно в одно время, в том числе в выходные;

использовать световые будильники, которые имитируют рассвет: они постепенно увеличивают освещенность и подают мягкий звуковой сигнал.

