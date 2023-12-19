«Отнялась» рука: неврологи МОНИКИ смогли вернуть мужчине чувствительность руки

Тридцатидевятилетний мужчина поступил в отделение неврологии МОНИКИ с жалобами на «отнявшуюся руку», то есть отсутствие чувствительности и подвижности правой руки. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Врачи провели диагностику, и выявили мононевропатию — болезнь, клинические проявления которой ограничиваются поражением одного периферического нерва. Отмечается, что проблему мужчина почувствовал сразу после сна — утром у него не двигалась правая рука: при этом не было движения ни в кисти руки, ни в пальцах.

Завотделением неврологии МОНИКИ Ольга Фурман рассказала, что пациенту оперативно была назначена гормональная и антиоксидантная терапия. Мужчина также проходил витаминотерапию, физиолечение и занимался лечебной гимнастикой, и уже чуть позднее были добавлены препараты для улучшения нервно-мышечной проводимости.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. Чувствительность и двигательные нарушения восстановились примерно на пятьдесят процентов. Сейчас его направили на дальнейшую реабилитацию, которая в подобных случаях может занимать в среднем от одного до трех месяцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что уже в следующем году в региональных медучреждениях окончательно попрощаются с аналоговым медоборудованием.