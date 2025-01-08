Терапевт Радина назвала способы предотвратить отит

По словам врача-терапевта Кристины Радиной, для профилактики отита следует носить шапку, если на улице холодная погода, а также избегать переохлаждения. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что также следует соблюдать правила гигиены: орошать слизистую носа морской водой, закаляться.

По мнению медика, отит возникает в качестве осложнения из-за невылеченных воспалительных процессов в носоглотке. Наиболее грозными осложнениями указанного заболевания могут быть не только ухудшение слуха или его утрата, а также менингит, энцефалит, абсцесс головного мозга, тугоухость, глухота, сепсис и порез лицевого нерва.

Она подчеркнула, что подобрать грамотное лечение сможет лишь отоларинголог. Специалист возьмет бактериальный посев, определит, какие именно антибактериальные капли необходимы и правильно скорректирует терапию.

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