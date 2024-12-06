Отоларинголог Мальченко назвала плюсы и минусы ставших популярными расширителей для носа

По словам врача-отоларинголога Ольги Мальченко, расширители для носа, разработанные для предотвращения храпа во сне, помогут преодолеть данный недуг лишь в одном случае. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Она добавила, что девайсы не помогут от апноэ, так как это совсем иной механизм, тем не менее некоторым страдающим от храпа могут быть полезны. Например, они могут помочь при храпе, вызванном так называемым синдромом клапана носа.

По мнению медика, в целом спать в расширителях не опасно, к тому же нос не привыкнет быть широким и не изменится визуально при долгом использовании расширителя.

Ранее врач Руденко предупредила о потере слуха из-за капель для носа.