Оториноларинголог Новцева перечислила способы поведения при заползании таракана в ухо

Жители Видного столкнулись с необычной проблемой: местные тараканы попали в их ушные раковины. Женщинам была оказана необходимая помощь, а врачи рекомендуют всем в подобных ситуациях немедленно обращаться к оториноларингологу, не пытаясь извлечь насекомое самостоятельно. Врач-отоларинголог Елизавета Новцева рассказала, что нужно и не нужно делать в таком случае. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, заползший в ухо таракан может убить человека лишь в случае полного бездействия до тех пор, пока не начнется сильное воспаление. Поэтому в таком случае необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, который сам извлечет насекомое.

Медик добавила, что единственным профилактическим методом является немедленная борьба с ними в жилище. При этом наибольшей проблемой может стать попадание таракана в наружный слуховой проход, заканчивающийся барабанной перепонкой, которую он может повредить.

Ранее зоолог Александр Евсюков рассказал, как эффективно травить тараканов.