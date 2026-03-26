Оценка темпа ходьбы помогает врачам пересматривать диагнозы

Ученые Университета Лестера провели масштабное исследование и пришли к выводу, что темп ходьбы является более точным прогностическим фактором риска преждевременной смерти, чем традиционные клинические показатели, такие как артериальное давление или уровень холестерина. Как пишет портал planet-today.ru, в исследовании проанализировали данные более 400 тысяч человек.

Помимо скорости ходьбы, исследователи выделили и другие параметры, повышающие точность прогноза: силу хвата, частоту пульса в покое, длительность сна и общий уровень физической активности. Однако наиболее сильным предиктором, особенно у людей с хроническими заболеваниями, оказался именно темп ходьбы.

Замена стандартных клинических показателей на самооценку скорости ходьбы, как показали результаты, позволяет переклассифицировать пациентов в более точные категории риска. Это дает врачам быстрый и экономичный способ выявления уязвимых групп населения.

Для самих людей понимание важности этого простого индикатора может стать стимулом для корректировки образа жизни — в частности, для увеличения физической активности и контроля за своим состоянием.

Ученые отмечают, что такие доступные методы самодиагностики помогают вовремя заметить угрозу и принять меры для более долгой и здоровой жизни.

