Овсяная диета может всего на 48 часов снизить давление и уровень холестерина

Немецкие ученые из Боннского университета сделали неожиданное открытие: всего два дня питания овсянкой способны снизить уровень «плохого» холестерина на 10%. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В исследовании участвовали люди с метаболическим синдромом — состоянием, которое предшествует развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Участники съедали по 300 граммов овсянки в день, дополняя рацион овощами или фруктами. Результаты впечатлили исследователей: уровень холестерина заметно упал, артериальное давление пришло в норму, а вес снизился в среднем на 2 кг. Приятный бонус — позитивный эффект сохранялся еще шесть недель после окончания диеты.

Ученые объясняют такой эффект влиянием овса на микрофлору кишечника. Эти злаки меняют состав бактерий, которые начинают вырабатывать вещества, регулирующие обмен холестерина.

Кроме того, полезные бактерии помогают выводить из организма избыток аминокислоты гистидина — именно ее переизбыток может вызывать инсулинорезистентность.

Однако у такого метода есть ограничение: диета работает только в сочетании с ограничением калорий. Вторая группа испытуемых, которая ела овсянку без контроля калорийности, не показала заметных изменений уровня холестерина. Ученые подчеркивают, что для изучения долгосрочного эффекта необходимы дополнительные исследования.

