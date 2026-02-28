Стало известно о скрытом вреде модных напитков и блюд для похудения

Россиянам рассказали о скрытом вреде, казалось бы, полезных продуктов, которые часто выбирают для похудения. В интервью «Ленте.ру» тренер-нутрициолог Юрий Брабечан. Модные заявил , что соки, фреши, смузи и боулы могут принести больше вреда, чем пользы. Организм воспринимает их как источник сахара, фруктозы и калорий, а клетчатка при этом почти отсутствует.

Нутрициолог предупреждает: стакан апельсинового фреша содержит около 100-130 килокалорий, а облепиховый напиток с медом может дотянуть до 250. Смузи из банана, ягод, йогурта и меда — это уже 200-350 ккал. Боул с фруктами, гранолой, орехами и медом и вовсе тянет на 400-700 ккал, что сравнимо с полноценным обедом.

«Иногда обычное яблоко и стакан воды будут гораздо более зожно, чем суперсмузи за 450 рублей», — сказал Брабечан.

Проблема в том, что при переработке фруктов в сок удаляется клетчатка, которая замедляет усвоение сахара. В результате жидкая форма быстро поднимает уровень глюкозы в крови, провоцируя скачок инсулина и скорый возврат голода. Кафе и рестораны часто добавляют в «полезные» напитки сиропы, пюре и лишний мед, превращая их в калорийную бомбу.

Эксперт рекомендует есть фрукты целиком, а смузи и боулы готовить дома, контролируя состав. В заведениях лучше просить чай без сиропа и меда, а также уточнять, что именно входит в блюдо. Иначе вместо стройности можно получить лишние килограммы и разочарование.

