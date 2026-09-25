Красная икра с рук: диетолог Соломатина объяснила, когда деликатес становится смертельно опасным

Диетолог Соломатина: икра с рук грозит ботулизмом и кишечной палочкой

Общество

Покупать икру с рук рискованно: при нарушении условий хранения продукт может заразиться бактериями и кишечной палочкой, а в некоторых случаях стать причиной ботулизма. Об этом «Абзацу» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что безопасна только икра, приобретенная в проверенном месте и хранившаяся с соблюдением всех рекомендаций. Такой продукт можно покупать заранее к зимним праздникам. Однако несоблюдение температурного режима создает условия для клостридий и других болезнетворных микроорганизмов.

Соломатина объяснила, что клостридия развивается в безвоздушной среде и продуцирует ботулотоксин. При изготовлении не всегда понятно, в какой посуде икра была до упаковки. Если ее поместили в безвоздушную среду, жестяная банка становится подходящей для накопления токсина. Вздутую банку использовать нельзя: в ней появляются и другие бактерии, выделяющие углеродный газ.

Также диетолог советует отказаться от продукта, если банка начала ржаветь. Металл окисляется, и при нарушении защитного слоя в икру могут попасть соли тяжелых металлов. Нарушение температурного режима ускоряет размножение вредных бактерий. Если производитель рекомендует хранить икру в прохладном месте, а продукт оставили в тепле, порча пойдет быстрее, а срок годности сократится. Некоторые консервы делают с запасом, но ответственности за последствия производитель уже не несет, заключила Соломатина.

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