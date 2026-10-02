Фитолампы опасны для человека? Ученый предупредила о рисках для кожи и глаз

Фитолампы для рассады могут быть небезопасны для человека. Как Агентству городских новостей « Москва » сообщила и. о. заведующего кафедрой геоинформационных систем РТУ МИРЭА Мария Коленкина, некоторые модели излучают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, а их спектр способен нарушать выработку мелатонина.

По словам эксперта, длительное нахождение рядом с такими лампами грозит ожогами кожи и хроническим воспалением глаз. Особенно критично, если прибор работает в вечернее время.

Коленкина пояснила, что растениям для фотосинтеза нужен красный свет, а для фотоморфогенеза — синий, поэтому фитолампы изначально излучают в биологически активных для человека диапазонах. Она отметила, что нормативы фотобиологической безопасности для сельскохозяйственного освещения до сих пор отсутствуют, в отличие от систем общего назначения. По данным международного исследования в Journal of Occupational and Environmental Hygiene, типичный коммерческий фитосветильник может излучать в 80 раз более высокую интенсивность, чем минимально рекомендованный уровень освещенности для рабочих помещений. Это означает, что при работе с фитолампами риск оценивается не по стандартам, а по здравому смыслу.

Эксперт также привела результаты ученых Сибирского федерального университета: спектральный состав досветки напрямую определяет рост, биохимический профиль и содержание нитратов в растениях. Для разных сортов оптимальны разные режимы. Коленкина рекомендовала использовать фитолампы в дневные часы, не смотреть прямо на источник, применять защитные очки и не оставлять их включенными на ночь в жилой комнате. Экранирование, датчики движения и таймеры работают так же, как и для городского освещения.