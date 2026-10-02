Фитолампы опасны для человека? Ученый предупредила о рисках для кожи и глаз
Эксперт Коленкина: фитолампы для рассады могут быть опасны для человека
Фитолампы для рассады могут быть небезопасны для человека. Как Агентству городских новостей «Москва» сообщила и. о. заведующего кафедрой геоинформационных систем РТУ МИРЭА Мария Коленкина, некоторые модели излучают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, а их спектр способен нарушать выработку мелатонина.
По словам эксперта, длительное нахождение рядом с такими лампами грозит ожогами кожи и хроническим воспалением глаз. Особенно критично, если прибор работает в вечернее время.
Коленкина пояснила, что растениям для фотосинтеза нужен красный свет, а для фотоморфогенеза — синий, поэтому фитолампы изначально излучают в биологически активных для человека диапазонах. Она отметила, что нормативы фотобиологической безопасности для сельскохозяйственного освещения до сих пор отсутствуют, в отличие от систем общего назначения. По данным международного исследования в Journal of Occupational and Environmental Hygiene, типичный коммерческий фитосветильник может излучать в 80 раз более высокую интенсивность, чем минимально рекомендованный уровень освещенности для рабочих помещений. Это означает, что при работе с фитолампами риск оценивается не по стандартам, а по здравому смыслу.
Эксперт также привела результаты ученых Сибирского федерального университета: спектральный состав досветки напрямую определяет рост, биохимический профиль и содержание нитратов в растениях. Для разных сортов оптимальны разные режимы. Коленкина рекомендовала использовать фитолампы в дневные часы, не смотреть прямо на источник, применять защитные очки и не оставлять их включенными на ночь в жилой комнате. Экранирование, датчики движения и таймеры работают так же, как и для городского освещения.