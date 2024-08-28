Паразитолог Бартули пояснил, почему при употреблении в пищу любой рыбы есть риск заразиться паразитами

По словам паразитолога Эдуарда Бартули, риски заражения паразитами возникают при употреблении в пищу любой рыбы, которая не прошла должную термическую обработку, включая и свежевыловленную речную, и охлажденную или замороженную морскую рыбу. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при этом заболевания, вызываемые паразитами, могут становиться хроническими, потому как они не имеют острой фазы и присутствуют в организме скрытно, провоцируя возникновение некоторых иных диагнозов от диареи до бронхиальной астмы.

По мнению медика, определить, заражена ли рыба паразитами, «на глаз» нереально, а признаки заражения у человека проявляются только спустя не менее двух недель. Защититься от описторхоза и клонорхоза можно лишь путем правильной термической обработки рыбы.

Он отметил, что хронический описторхоз чаще возникает у людей, живущих в регионах добычи зараженной речной рыбы, но в силу внутренней миграции и торговли ареал заболевания значительно расширился. В свою очередь клонорхоз, вызываемый паразитами из морской рыбы, для жителей РФ не эндемичен, то есть имеет острую фазу и не принимает хроническую форму.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила виды рыб, от которых можно подхватить паразитов.