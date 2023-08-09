Парня, пострадавшего в результате лобового столкновения с КамАЗом, прооперировали в Подмосковье

Семнадцатилетнего подростка в тяжелом состоянии после автомобильной аварии доставила бригада скорой помощи в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Выяснилось, что юноша пострадал в результате лобового столкновения с КамАЗом. Он перелетел с заднего сидения, застряв в лобовом стекле легкового автомобиля. Выбраться из машины ему помогали экстренные службы. Проведенное обследование показало переломы, захватывающие грудную клетку и нижнюю часть спины, закрытый оскольчатый перелом средней трети бедренной кости.

Врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Александр Нестеренко рассказал, что во время операции отломки бедра сопоставили и зафиксировали металлической пластиной. Отмечается, что парню предстоит длительное восстановление и повторная операция для удаления металлических конструкций после полного сращивания костей

Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно и идет на поправку. Ожидается, что переломы, захватывающие грудную клетку и нижнюю часть спины, срастутся без хирургической помощи.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что работников скорой помощи застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.