Патронажные паллиативные бригады в Подмосковье совершили свыше 28 тысяч выездов в этом году

Свыше двадцати восьми тысяч выездов совершили патронажные паллиативные бригады в Подмосковье с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Патронажные бригады ведут динамическое наблюдение пациентов на дому, помогая облегчить болевой синдром и другие проявления заболеваний. Также специалисты таких бригад назначают лекарственные препараты.

Среди совершенных в этом году выездов, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, восемь тысяч из них было осуществлено к детям.

Узнать подробную информацию о паллиативной помощи в регионе можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, которые сейчас работают в Курской области.