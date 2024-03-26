Пациента после прыжка с высоты прооперировали в подмосковном Долгопрудном

В Долгопрудненскую больницу поступил 38-летний мужчина с жалобами на слабость в ногах и резкую боль в пояснице, которая появилась у пациента еще три месяца назад после того, как он спрыгнул с высоты. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что проведенное обследование выявило у пациента спондилолистез. При такой патологии позвонки смещаются относительно друг друга и могут оказывать давление на нервные волокна, вызывая при этом боль.

Заведующий отделения нейрохирургии Долгопрудненской больницы Павел Савинков рассказал, что специалисты выполнили сложное нейрохирургическое вмешательство, во время которого заменили межпозвонковый диск имплантом из костной ткани пациента. Затем для восстановления оси позвоночника и исключения подвижности позвонков стабилизировали их титановыми фиксаторами.

Операция прошла успешно и заняла два часа. А на данный момент мужчина чувствует себя хорошо и после реабилитации будет выписан на амбулаторное лечение.

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